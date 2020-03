Υγεία - Περιβάλλον

“Καμπανάκι” για τα εμβόλια - αγωγή σε ασθενείς με κορονοϊό εκτός νοσοκομείων

Προειδιοποίηση από τον Σωτήρη Τσιόδρα για τον έγκαιρο εμβολιασμό των παιδιών.. ...

Να ακολουθήσουν κανονικά το πρόγραμμα εμβολιασμού των παιδιών έως δύο ετών κάλεσε τους γονείς ο Σωτήρης Τσιόδρας κατά την καθιερωμένη ενημέρωση για την πορεία του κορονοϊού. Σημείωσε ότι για τα μεγαλύτερα παιδιά τα επαναληπτικά εμβόλια θα πρέπει να γίνουν μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων.

Ποια εμβόλια πρέπει να γίνουν

Ο Σωτήρης Τσιόδρας υπογράμμισε ότι ο εμβολιασμός πρέπει να συνεχιστεί κανονικά προκειμένου να προστατευθούν τα παιδιά και να μην προκληθούν επιπλέον προβλήματα υγείας, καθώς επίσης να μην επιβαρυνθεί ακολούθως το σύστημα υγείας.

Ειδικότερα έκανε αναφορά στα εμβόλια κατά της πολιομυελίτιδας, της φυματίωσης, το αντιδιφθεριτικό, το αντικοκκυτικό, το αντιτετανικό, για την ιλαρά, την παρωτίτιδα και την ερυθρά. Επισήμανε ότι συνιστάται να γίνονται τα πολλαπλά εμβόλια.

Προσοχή στον συγρωτισμό στα ιατρεία

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας ζήτησε να συνοδεύει ένας γονιός το παιδί που θα πρέπει να εμβολιαστεί και κάλεσε να τηρούνται τα μέτρα προφύλαξης κατά της μετάδοσης του κορονοϊού σε ό,τι αφορά τον συνωστισμό στα ιατρεία.

Ο κ. Τσιόδρας σημείωσε, δε, ότι θα υπάρξουν ειδικές οδηγίες και πως η σύσταση για τον εμβολιασμό των μικρών παιδιών είναι σύμφωνη με τις εντολές .Παράλληλα, ανακοίνωσε πως ειδικό φαρμακευτικό κοκτέιλ θα χορηγηθεί και σε ασθενείς με κορονοϊό που νοσηλεύονται στο σπίτι και όχι στο νοσοκομείο. Ειδικό φάρμακο Παράλληλα ανακοίνωσε πως θα χορηγηθεί ειδικό φαρμακευτικό κοκτέιλ και σε ασθενείς με κορονοϊό που νοσηλεύονται στο σπίτι και όχι στο νοσοκομείο, Ειδικότερα πρόκειται για ένα σχήμα φαρμάκων, το οποίο επέλεξε η αρμόδια επιτροπή εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας προκειμένου να χορηγηθεί τόσο σε ασθενείς που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία όσο και σε ασθενείς που βρίσκονται με έντονα συμπτώματα στο σπίτι. Ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας σημείωσε ότι οι εμπειρογνώμονες του υπουργείου Υγείας αποφάσισαν να δίνεται το σχήμα των φαρμάκων με αυστηρές ενδείξεις σχετικά με την πληθυσμιακή ομάδα. Η επιλογή αυτή έγινε προκειμένου να αποσυμφορηθεί και το σύστημα υγείας, εφόσον οι ασθενείς που νοσούν μπορούν να παραμείνουν στο σπίτι. Όσοι νοσηλεύονται στην οικία τους, θα πρέπει να εμπίπτουν σε ειδικά κριτήρια ενώ θα συμπληρώνουν και ένα ψηφιακό έντυπο ώστε να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Στις ομάδες αυτές που θα λάβουν το φαρμακευτικό κοκτέιλ που έχει επιλεγεί, θα ενταχθούν όσοι ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου και πάσχουν από σοβαρό χρόνιο πρόβλημα υγείας και έχουν εμφανίσει τη νόσο του κορονοϊού, καθώς και όσοι κάνουν επαγγέλματα με σοβαρό κίνδυνο για τον κορονοϊό. Ανάμεσα στα φάρμακα αναμένεται να είναι και η χλωροκίνη, η οποία χορηγείται ήδη σε νοσηλευόμενους ασθενείς σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα.