Χρυσοχοΐδης από Έβρο: Συνεχίζουμε να ενισχύουμε την ασφάλεια των συνόρων μας

Την περιοχή του Έβρου επισκέφτηκαν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη μαζί με τον Υπουργό Άμυνας.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης επισκέφθηκε σήμερα το πρωί την περιοχή του Έβρου, μαζί με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ενημερώθηκε αναλυτικά από τους υπηρεσιακούς παράγοντες για την κατάσταση που επικρατεί στην ακριτική περιοχή ενώ αναφέρθηκε στα περαιτέρω μέτρα ενίσχυσης της φύλαξης και της προστασίας των συνόρων μας.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης ο Υπουργός έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Επισκεφτήκαμε σήμερα με τον συνάδελφο, τον κ. Παναγιωτόπουλο, τον Έβρο, γιατί δεν εφησυχάζουμε, γιατί συνεχίζουμε την προσπάθεια οι Ένοπλες Δυνάμεις, η Ελληνική Αστυνομία, η FRONTEX, οι ευρωπαϊκές δυνάμεις ασφάλειας, να ενισχύουμε την ασφάλεια των συνόρων μας, των συνόρων της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Θέλω να συγχαρώ όλους. Πρώτα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, που όπως βλέπετε εδώ, έχει γίνει ένα πολύ σπουδαίο έργο από πλευράς υποδομών για να δημιουργήσουμε ασφαλή σύνορα, τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας από όλη την Ελλάδα που είναι παρόντα σε αυτή τη μάχη, τα στελέχη της FRONTEX και των Ευρωπαϊκών χωρών, τις αστυνομίες των ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες είναι εδώ μπροστά και φυλάνε τα Ευρωπαϊκά σύνορα. Ουσιαστικά φυλάνε τις ευρωπαϊκές αξίες, τις αξίες του πολιτισμού και της αλληλεγγύης. Εδώ χτυπάει η καρδιά της αλληλεγγύης στην Ευρώπη και είναι ένα δείγμα αλληλεγγύης μετά από πάρα πολλά χρόνια και αυτό αξίζει να επισημάνουμε.

Θέλω να σας πω ότι θα συνεχίσουμε τη προσπάθεια με τη δημιουργία του φράχτη σε όσα σημεία είναι αναγκαίο, προκειμένου τα σύνορα μας να καταστούν περαιτέρω απρόσβλητα και επίσης αυτές τις μέρες η Ελλάδα, οι Έλληνες, χτίζουν έναν άλλον τοίχο. Τον τοίχο απέναντι στην επιδημία. Το κάνουμε με επιτυχία να συγχαρούμε όλους τους Έλληνες για την υπομονή τους, για την αυτοσυγκράτηση, για το γεγονός ότι όλοι περιορίζονται και μένουν σπίτι. Αυτή η συμμόρφωση και αυτός ο αυτοπεριορισμός δείχνει και αυτός αξίες. Αξίες ατομικές για τον καθένα αλλά και συλλογικές αξίες για την ελληνική κοινωνία, τις αξίες της αλληλεγγύης και πιστεύω ότι αυτή τη μάχη και αυτόν τον τοίχο απέναντι στην πανδημία θα τον υψώσουμε και θα βγούμε νικητές.»