Οικονομία

Κορονοϊός: Το 50% του μισθού του δίνει ο Γιάννης Στουρνάρας

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Πρωθυπουργού ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ανταποκρινόμενος και σε συνέχεια της συμβολικής πρωτοβουλίας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να καλέσει όλους τους βουλευτές της ΝΔ, όπως και τους υπουργούς και τους υφυπουργούς, να καταθέσουν για τους επόμενους δύο μήνες το 50% του μισθού τους στη μάχη εναντίον του κορονοϊού, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, ανακοίνωσε ότι θα δίνει και ο ίδιος το 50% του μισθού του για τους επόμενους δύο μήνες.

"Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας θα προχωρήσει στην παραχώρηση του 50% του μισθού του για δύο μήνες, ως μια συμβολική κίνηση ενίσχυσης της μάχης για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού"., αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΤτΕ.

Το ποσό θα καταβάλλεται απο τους ίδιους τους βουλευτές σε ειδικό λογαριασμό του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Ερευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ ΑΕ). Πρόκειται για οργανισμό που εποπτεύεται απο το υπουργείο Υγείας και τα χρήματα θα διατεθούν για αφορά υγειονομικού υλικού αποκλειστικά για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.