Υγεία - Περιβάλλον

Τούντας στον ΑΝΤ1: λίγοι ασυνείδητοι μπορούν να προκαλέσουν “έκρηξη” των κρουσμάτων στην Ελλάδα (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Για θετικά στοιχεία από την εξέλιξη της πανδημίας στην Ελλάδα, κάνει λόγο ο Καθ. Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής του ΕΚΠΑ, μιλώντας για “εύθραυστη ισορροπία” και ανάγκη πιστής τήρησης των μέτρων.