Κορονοϊός: Ιχνηλάτηση επαφών από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ στο πλοίο “Ελευθέριος Βενιζέλος” (εικόνες)

Μέλος του πληρώματος είχε βρεθεί θετικό στον κορονοϊό. Δόθηκαν οδηγίες για να ληφθούν άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα.

Κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας αποτελούμενο από δυο γιατρούς και δυο νοσηλευτές μετέβη στο πλοίο «Ελευθέριος Βενιζέλος» το οποίο βρίσκεται αγκυροβολημένο ανοιχτά του λιμανιού του Πειραιά προκειμένου να διενεργήσει ελέγχους στο πλήρωμα.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, "η σημερινή αποστολή του ΕΟΔΥ πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της ιχνηλάτησης επαφών του ασθενούς-μέλους του πληρώματος του πλοίου ο οποίος εξετάσθηκε την Κυριακή 29/03 και βρέθηκε θετικός στη νόσο COVID-19.

Δόθηκαν συγκεκριμένες οδηγίες στην πλοιοκτήτρια εταιρεία προκειμένου να ληφθούν άμεσα όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου εντός του πλοίου."