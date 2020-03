Οικονομία

“Εργάνη”: Παράταση για τις δηλώσεις των εργοδοτών

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μέχρι πότε θα υποβάλλεται σύμφωνα με τις νέες προθεσμίες η υπεύθυνη δήλωση των επιχειρηματιών. Τι ανακοίνωσε ο Γιάννης Βρούτσης.

Παράταση μέχρι και την επόμενη Παρασκευή 10 Απριλίου δίνει το υπουργείο Εργασίας στην διαδικασία υποβολής της ψηφιακής υπεύθυνης δήλωσης εργοδοτών στο Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη» που η επιχειρηματική τους δραστηριότητα ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής.

Κανονικά η εν λόγω προθεσμία θα έληγε αύριο Τρίτη 31 Μαρτίου. Οι επιχειρήσεις που έχουν κλείσει προσωρινά δηλώνουν στην ψηφιακή υπεύθυνη δήλωση :

α) την αναστολή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας με εντολή δημόσιας αρχής,

β) τα στοιχεία του εκμισθωτή και του επαγγελματικού ακινήτου για να λάβουν την έκπτωση 40%

γ) τους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή και

δ) τους τυχόν εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί από 1/3/2020 έως και 20/3/2020, είτε με απόλυση είτε με παραίτηση.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννης Βρούτσης, από σήμερα Δευτέρα 30 Μαρτίου υπάρχει στο σύστημα “Εργάνη” νέα φόρμα υποβολής η οποία είναι εμπλουτισμένη με τα ΚΑΔ δευτερογενούς δραστηριότητας που παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα για το 2018, ώστε και αυτές οι επιχειρήσεις να μπορούν να υποβάλλουν τις ειδικές ψηφιακές αιτήσεις, ανάλογα με το αν ανήκουν στην κατηγορία που έκλεισαν με κρατική εντολή ή ως πλήττονται βάσει ΚΑΔ. Επίσης από σήμερα το Εντυπο Εργοδοτών στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ έχει εμπλουτιστει με τις κατηγορίες ΚΑΔ που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες

“shop–in a – shop” και

“επιχειρήσεων έκδοσης πρωτογενούς (branded)ψηφιακού περιεχομένου, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες σε Μητρώο Online Media”,

Ο κ. Βρούτσης, κάλεσε επιχειρήσεις – εργοδότες που έχουν ήδη υποβάλλει δήλωση ως πληττόμενοι με βάση τον κύριο ΚΑΔ της επιχείρησης, αλλά, με βάση τον ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας βάσει ακαθάριστων εσόδων του 2018, εντάσσονται στις επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής, να υποβάλλουν συμπληρωματικά νέο έντυπο Δήλωσης Αναστολής Συμβάσεων Εργασίας, χωρίς να συμπληρώσουν εκ νέου τον πίνακα εργαζόμενων, ώστε να δικαιωθούν αυτοί και οι εργαζόμενοί τους το μέτρο μείωσης του ενοικίου τους.

Μέχρι το πρωί είχαν κάνει αιτήματα 295.246 επιχειρήσεις που αφορούσαν σε 410.705 εργαζόμενους.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να γνωστοποιήσουν την υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους εργαζόμενούς τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο “ΕΡΓΑΝΗ».