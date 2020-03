Κόσμος

Κορονοϊός - Ιταλία: επιβράδυνση του ρυθμού νέων κρουσμάτων

Ακόμη εκατοντάδες άνθρωποι έχασαν την ζωή τους στην χώρα, μέσα σε 24 ώρες.

Δεν έχει τέλος ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων του κορονοϊού στην Ιταλία. Παρά τον περιορισμό των νέων κρουσμάτων και την αισιοδοξία των επιστημόνων για την πορεία της εξάπλωσης του ιού, ο αριθμός των νεκρών έφτασε τους 11.591, ενώ τα συνολικά κρούσματα ανέρχονται στα 101.739.

Το τελευταίο 24ωρο, τη μάχη με τον ιό έχασαν 812 άνθρωποι συνολικά στην Ιταλία, αυξάνοντας τον απολογισμό σε σχέση με αυτόν του προηγούμενου 24ώρου. Παράλληλα, στη γειτονική χώρα καταγράφηκαν 4.050 νέα κρούσματα, με 3.981 ασθενείς να βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και συνολικά 27.795 να έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο.

Για 42.752 ανθρώπους έχει αποφασιστεί ο κατ΄οίκον περιορισμός, την ώρα που 14.620 άνθρωποι έχουν ιαθεί.

Στη Λομβαρδία, τις τελευταίες 24 ώρες έχασαν τη ζωή τους 458 άνθρωποι, με τον αριθμό των νεκρών να φτάνει πια τους 6.818, την ώρα που τα συνολικά περιστατικά είναι 42.161, με 1.154 νέα κρούσματα σε σχέση με το προηγούμενο 24ωρο.

Στην Εμίλια Ρομάνια τα κρούσματα είναι 13.531 με τους νεκρούς να έχουν φτάσει τους 1.538, ενώ στην περιφέρεια Βένετο, οι θετικοί στον ιό είναι 8.724, με 413 νεκρούς.

Σε σχέση με το προηγούμενο εικοσιτετράωρο ο ρυθμός μετάδοσης του ιού μειώθηκε αισθητά, αλλά ο αριθμός των νεκρών παρουσιάζει και πάλι αύξηση. Σημαντική είναι επίσης και η ανοδική πορεία των θεραπευμένων ασθενών, κάτι που συμβάλλει στη δημιουργία συγκρατημένης αισιοδοξίας από τους επιστήμονες.