Κοινωνία

Θρίλερ με πτώμα σε λατομείο

Άμεσα στο σημείο έσπευσε η Αστυνομία. Ποιος εντόπισε την σορό.

Σε 20χρονη Ελληνίδα ανήκει η σορός που εντοπίστηκε απόψε στα παλιά λατομεία Παλαιοκάστρου, έξω από την Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τη μέχρι τώρα ενημέρωση της Αστυνομίας, δίπλα στη νεαρή γυναίκα βρέθηκε ένα μικρόσωμο σκυλί που πιθανότατα ανήκει στην ίδια. Φέρεται, δε, να ήταν δεμένο με λουρί γύρω από το χέρι της.

Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικοί της Ασφάλειας, ενώ κλήθηκε ιατροδικαστής.

Τη σορό εντόπισε περαστικός και ειδοποίησε τις αστυνομικές αρχές.