Τοπικά Νέα

Πρώτο κρούσμα κορονοϊού στη Χίο

Συναγεμρός έχει σημάνει στις Αρχές του νησιού, λόγω και της ιδιότητας του ασθενούς.

Ένας άνδρας 40 ετών είναι το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα του κορονοϊού στο νησί της Χίου.

Όπως έγινε γνωστό, ο 40χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του νησιού, από χθες, Κυριακή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του είναι καλή.

Σημειώνεται ότι ο 40χρονος είναι στρατιωτικός και υπηρετεί σε μονάδα του νησιού.