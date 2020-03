Αθλητικά

Μαρτσέλο Λίπι: είμαι ενοχλημένος με τη στάση της ΕΕ για τον κορονοϊό

Τι είπε ο Ιταλός προπονητής για τις αποφάσεις της ΕΕ για τον κορονοϊό, αλλά και για το μέλλον των πρωταθλημάτων στην Ευρώπη.

Ενοχλημένος με την στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε παρεμβαίνοντας στα μικρόφωνα του Radio Sportiva, ο Μαρτσέλο Λίπι.

«Είμαι στο σπίτι μου στο Βιαρέτζιο και ενημερώνομαι για την κατάσταση. Είμαι ενοχλημένος από την Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή λέει ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι, αντίθετα, ο καθένας σκέφτεται για τα δικά του συμφέροντα. Η Ευρώπη πρέπει να μας βοηθήσει», τόνισε.

«Πάντα λέω στις ομάδες μου:κανείς από εμάς δεν είναι τόσο ισχυρός όσο είμαστε όλοι μαζί. Σχετικά με τη μείωση των μισθών, οι παίκτες έδειξαν ότι είναι πολύ ευαίσθητοι στα κοινωνικά προβλήματα. Η λύση για τα πρωταθλήματα; Πρέπει να τελειώσουν, ακόμα και πίσω από κλειστές πόρτες. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι τα επόμενα θα ξεκινήσουν αργότερα», πρόσθεσε ο Ιταλός προπονητής.