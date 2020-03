Υγεία - Περιβάλλον

Γιαμαρέλλος στον ΑΝΤ1: Ο κορονοϊός αιφνιδίασε την παγκόσμια ιατρική κοινότητα (βίντεο)

Σύμφωνα με τον καθηγητή παθολογίας λοιμώξεων, το ζητούμενο είναι να επιδείξουμε όλοι υπομονή ώστε να κερδίσουμε τον απαραίτητο χρόνο για να νικήσουμε τον ιό.