Παράξενα

Κορονοϊός: “μονά – ζυγά” στην… κυκλοφορία των ζευγαριών στον Παναμά

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Απίστευτα μέτρα για την αποτροπή της εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού.

Η κυβέρνηση του Παναμά ανακοίνωσε χθες Δευτέρα πιο αυστηρά μέτρα για να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού, ένα από τα οποία προβλέπει πως οι άνδρες και οι γυναίκες θα μπορούν να βγαίνουν διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας.

Από την Τετάρτη και για δεκαπέντε ημέρες, οι άνδρες θα μπορούν να βγαίνουν για να κάνουν προμήθειες ή για να πάνε στο φαρμακείο για δύο ώρες, κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο. Η έξοδος στις γυναίκες θα επιτρέπεται Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Την Κυριακή, απαγορεύεται η έξοδος στους πάντες, ανεξαρτήτως φύλου.

«Αυτή η καραντίνα δεν έχει κανέναν απολύτως άλλο στόχο παρά να σωθούν ζωές», συνόψισε ο υπουργός Ασφάλειας Χουάν Πίνο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Πάνω από 2.000 άνθρωποι, διευκρίνισε ο ίδιος, συνελήφθησαν το Σαββατοκύριακο διότι παραβίασαν τους κανόνες του «πλήρους και υποχρεωτικού» περιορισμού στο σπίτι που επιβλήθηκε σε όλους τους πολίτες την 24η Μαρτίου.

Η κατανομή των εξόδων που ανακοινώθηκε είναι το «πιο απλό μέσο» για να μειωθεί ο αριθμός των ανθρώπων που κυκλοφορούν στους δρόμους, πρόσθεσε ο Πίνο.

Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχουν υποκύψει στην ασθένεια COVID-19 που προκαλεί ο κορονοϊός στον Παναμά, όπου καταμετρώνται 1.075 κρούσματα μόλυνσης.