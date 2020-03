Αθλητικά

US Open: Αίθουσα τένις μετατρέπεται σε νοσοκομείο

Στη δραματική κατάσταση που δημιουργείται στη Νέα Υόρκη συμβάλει ενεργά η Ομοσπονδία Τένις των ΗΠΑ.

Ένα τμήμα του Εθνικού Κέντρου Τένις Billie Jean King, όπου διεξάγεται το US OPEN, πρόκειται να μετατραπεί σήμερα σε ένα προσωρινό νοσοκομείο 350 κλινών την Τρίτη, σύμφωνα με την ομοσπονδία τένις των ΗΠΑ (United States Tennis Association/ USTA), καθώς η εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού επηρεάζει δραματικά τη Νέα Υόρκη.

Ο Κρις Ουιντμάιερ, εκπρόσωπος της USTA, η οποία είναι ιδιοκτήτρια του κέντρου αντισφαίρισης, δήλωσε στο Reuters ότι η μετατροπή μιας αίθουσας κλειστού τένις σε νοσοκομείο θα ξεκινήσει σήμερα. «Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε, δεν υπάρχουν δύο τρόποι γι 'αυτό», είπε. «Η Νέα Υόρκη είναι το σπίτι μας, είμαστε όλοι μαζί σε αυτό.»

Πιθανότατα να μην είναι για Covid ασθενείς. Η Νέα Υόρκη αναζητά χώρους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επέκταση της νοσοκομειακής παροχής βοήθειας σε όλους τους δήμους.

Η νέα εγκατάσταση ακολουθεί μια μέρα μετά την κατασκευή στη Νέα Υόρκη , ένα νοσοκομείο πεδίου 68 κλινών στο Central Park.