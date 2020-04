Αθλητικά

L' Equipe για Μέσι: ο Τσε της Μπαρτσελόνα

Η παρομοίωση έγινε με αφορμή τη στάση του Αργεντινού σούπερ σταρ στα αποδυτήρια των Καταλανών.

Ένα εντυπωσιακό πρωτοσέλιδο που παρουσιάζει τον Λιονέλ Μέσι ως Τσε, γράφοντας, «Ο Τσε της Μπαρτσελόνα», έχει η γαλλική εφημερίδα L' Equipe.

Αιτία η ανακοίνωση του Αργεντινού σούπερ σταρ ότι οι παίκτες της Μπαρτσελόνα δέχονται 70% μείωση μισθών λόγω κορονοϊού, αλλά και της στάσης του το τελευταίο διάστημα.

Η γαλλική εφημερίδα παραθέτει τον Μέσι με τον θρυλικό επαναστάτη συμπατριώτη του, ως ηγέτη στα αποδυτήρια της Μπαρτσελόνα, υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητά του στην λήψη αποφάσεων.

Οι παίκτες, με τον αρχηγό τους επικεφαλής, αμφισβήτησαν και πάλι τον πρόεδρο της Μπαρτσελόνα, Μπαρτομέου, ανακοινώνοντας δημόσια την μείωση του μισθού τους .