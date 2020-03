Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Πώς μολύνει τον οργανισμό

Σημαντική για την αντιμετώπιση του φονικού ιού είναι η ανακάλυψη των Αμερικανών επιστημόνων για τον τρόπο που ο κορονοϊός προσκολλάται στα κύτταρά μας.

Επιστήμονες στις ΗΠΑ δημιούργησαν έναν τρισδιάστατο χάρτη της προεξέχουσας πρωτεΐνης, την οποία διαθέτει ο νέος κορονοϊός SARS-CoV-2 για να προσδένεται στα ανθρώπινα κύτταρα και να μολύνει τον οργανισμό. Η μελέτη του βιολογικού μηχανισμού λοίμωξης ελπίζεται ότι θα επιτρέψει την αποτελεσματικότερη φαρμακευτική αντιμετώπιση του ιού που προκαλεί την πανδημική νόσο Covid-19.

Μία βασική διαπίστωση είναι ότι η πρωτεΐνη-άγκιστρο του ιού «γραπώνεται» στα κύτταρα των ασθενών με περίπου τετραπλάσια ισχύ σε σχέση με εκείνη του προηγούμενου κορονοϊού που προκάλεσε τη νόσο SARS (Σοβαρό Οξύ Αναπνευστικό Σύνδρομο) το 2002-03. Αυτή η έξτρα δύναμη του νέου ιού, σύμφωνα με τους επιστήμονες, σημαίνει ότι τα σωματίδια του νέου κορονοϊού, τα οποία εισπνέονται από τη μύτη ή το στόμα των ανθρώπων μέσω των σταγονιδίων που εκτινάσσει ένας ασθενής, έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα και ικανότητα να προσαρτηθούν στα κύτταρα του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος. Συνεπώς, εκτιμάται ότι χρειάζονται σχετικά λιγότερα σωματίδια του ιού για να προκληθεί μία νέα λοίμωξη, από ό,τι συνέβαινε στην περίπτωση της νόσου SARS.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Μινεσότα, με επικεφαλής τον αναπληρωτή καθηγητή Φανγκ Λι, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Nature», σύμφωνα με τη «Γκάρντιαν», χρησιμοποίησαν κρυσταλλογραφία ακτίνων-Χ για να δημιουργήσουν έναν «χάρτη» σε ατομικό επίπεδο της προεξέχουσας πρωτεΐνης του ιού, καθώς και της αντίστοιχης πρωτείνης υποδοχέα ACE-2 στα ανθρώπινα κύτταρα. Μόλις ο ιός έχει μπει στο σώμα, η εν λόγω πρωτεΐνη του προσκολλάται στον αντίστοιχο υποδοχέα των ανθρωπίνων κυττάρων, πράγμα που επιτρέπει στον SARS-CoV-2 να εισδύει στα κύτταρα και να πολλαπλασιάζεται μέσα σε αυτά.

«Η τρισδιάστατη δομή δείχνει ότι, σε σχέση με τον ιό που προκάλεσε το ξέσπασμα της νόσου SARS το 2002-2003, ο νέος κορονοϊός έχει εξελίξει νέες στρατηγικές για να προσδένεται στον ανθρώπινο υποδοχέα του, με αποτέλεσμα η προσκόλλησή του να είναι πιο γερή. Αυτό βοηθάει τον ιό να μολύνει τα ανθρώπινα κύτταρα και να εξαπλώνεται μεταξύ των ανθρώπων», δήλωσε ο Λι.

Ο νέος 3D χάρτης του ιού θα χρησιμοποιηθεί τώρα από τους επιστήμονες σε όλον τον κόσμο για να βρουν πιθανά φάρμακα που μπορούν να τον εξουδετερώνουν πριν προλάβει να πολλαπλασιαστεί. «Αν ένα νέο φάρμακο αντισωμάτων μπορεί να προσκολληθεί στις ίδιες περιοχές του ιού πιο γερά και πιο συχνά από ό,τι ο ανθρώπινος υποδοχέας, τότε θα μπλοκάρει τον ιό έξω από τα κύτταρα», ανέφερε ο Λι.