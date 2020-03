Οικονομία

Σταϊκούρας στον ΑΝΤ1: προέχει η δημόσια υγεία και έπεται η οικονομία (βίντεο)

Οικοδόμοι, υδραυλικοί κι άλλοι επαγγελματίες θα λάβουν το επίδομα των 800 ευρώ, Αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών.

Ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα» ,ξεκαθάρισε ότι αυτό που προέχει τώρα είναι η δημόσια υγεία και έπεται η οικονομία.

Όπως είπε ο κ. Σταϊκούρας, «αντιμετωπίζουμε μια δύσκολη εξίσωση με δημοσιονομικούς περιορισμούς, αλλά και αρκετές άγνωστες παραμέτρους με κυριότερη αυτή της διάρκειας της κρίσης».

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, σε πρώτη φάση αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα που αφορά σε 1,7 εκ. μισθωτούς και 800.000 επαγγελματίες. Επεσήμανε δε ότι συνεχώς θα αντιμετωπίζονται όσα προβλήματα προκύπτουν και απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είπε ότι στα οικονομικά μέτρα που ανακοινώθηκαν υπάρχει πρόνοια για όλες τις μορφές επιχειρήσεων, εκτός από τα Α.Ε.

Σε ότι αφορά το φαινόμενο που παρατηρήθηκε σήμερα, με τις ατέλειωτες ουρές έξω από τα τράπεζες, είπε ότι έγινε προσπάθεια σε συνεργασία με τις διοικήσεις των τραπεζών για να ελαχιστοποιηθούν οι συναλλαγές στα γκισέ και σύντομα θα δοθούν και νέες οδηγίες.

Σε ότι αφορά τους μακροχρόνια άνεργους, είπε ότι επεκτάθηκε η καταβολή του επιδόματος και μέσα στον Μάιο θα ανακοινωθούν προγράμματα κοινωφελούς εργασίας με100.000 θέσεις περίπου.

Ο κ. Σταϊκούρας, αποκάλυψε ότι στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοινώθηκαν χτες θα συμπεριλαμβάνονται στους δικαιούχους των 800 ευρώ, οι οικοδόμοι, οι υδραυλικοί κι άλλες κατηγορίες εργαζομένων.

Τέλος επεσήμανε ότι σε ότι αφορά τους ιδιοκτήτες ακινήτων που θα πάρουν το 60% του ενοικίου από όσους έκλεισαν οι επιχειρήσεις τους και τους εργαζόμενους σε αυτές, έχουν ανακοινωθεί μέτρα και θα ακολουθήσουν κι άλλα, καθώς θα υπάρξει ειδική πρόνοια.