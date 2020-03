Πολιτισμός

Πίνακας του Βαν Γκονγκ “έκανε φτερά” από κλειστό μουσείο (εικόνες)

Εξαφανίστηκε ο πίνακας από το μουσείο, που έχει κλείσει λόγω κορονοϊού.

Κλοπή πίνακα του Βαν Γκονγκ από κλειστό λόγω κορονοϊού μουσείο διαπιστώθηκε τη Δευτέρα από τους υπεύθυνους.

Ο διευθυντής του μουσείου στο ανατολικό Άμστερνταμ εκτιμά ότι, ο πίνακας «The Parsonage Garden at Nuenen in Spring (1884) was taken in the early hours of Monday», εκλάπη τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Το μόνο που φαίνεται έξω από το μουσείο ήταν ένα τεράστιο πάνελ που κάλυπτε την είσοδο του μουσείου.

Η αξία του πίνακα δεν έχει γίνει γνωστή, ενώ ομάδα ερευνητών ερευνά τα βίντεο και ανακρίνει τους γείτονες, για τυχόν μαρτυρίες.