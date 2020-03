Κόσμος

Γερμανία – Κορονοϊός : Δεκάδες νεκροί σε μια μέρα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Συνολικά 4.615 κρούσματα σε μια μέρα, ενώ δεκάδες άνθρωποι πέθαναν λόγω του ιού.

Σε 61.913 αυξήθηκε ο επιβεβαιωμένος αριθμός των κρουσμάτων του νέου κορονοϊού στη Γερμανία, όπου 583 άνθρωποι έχουν πεθάνει από την Covid-19, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ (RKI).

Τα κρούσματα αυξήθηκαν κατά 4.615 σε σύγκριση με την προηγούμενη μέρα, ενώ ο αριθμός των νεκρών κατά 128, σύμφωνα με τον απολογισμό του ινστιτούτου.