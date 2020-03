Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ακόμη ένας νεκρός στην Πτολεμαϊδα

Είναι το έκτο θύμα της πανδημίας του κορονοϊού στο νομό Κοζάνης.

Ακόμη ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από τον κορονοϊό.

Πρόκειται για έναν 79χρονο άντρα που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο της Πτολεμαϊδας.

Πρόκειται για το έκτο θύμα στο νομό Κοζάνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες ακόμη δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, στα νοσοκομεία Ευαγγελισμός και Σωτηρία μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις και ο συνολικός αριθμός των θυμάτων στη χώρα μας έχει φτάσει πλέον τους 46.