Πολιτική

Πέτσας: Στο “τραπέζι” έξοδος από το σπίτι με χρονικό περιορισμό

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Την αυστηροποίηση των μέτρων εξετάζει η κυβέρνηση, εφόσον δε συμμορφώνονται οι πολίτες.

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο για αυστηροποίηση των εξόδων των πολιτών από τα σπίτια τους ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που μιλώντας στο ΣΚΑΪ είπε πως εξετάζεται το σενάριο για χρονικό περιορισμό στις μετακινήσεις.

Ο Στέλιος Πέτσας αποκάλυψε ότι, το σχέδιο περιλαμβάνει χρονικό όριο επιστροφής από τη στιγμή που ο πολίτης στέλνει το μήνυμα στο 13033.

«Το έντυπο δεν είναι για να το χρησιμοποιήσουμε 6 φορές την ημέρα», τόνισε προειδοποιώντας παράλληλα ότι, «η υπερβολική χρήση των ωραρίων θα στερήσει στους πολλούς να κάνουν τις βασικές τους μετακινήσεις».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανάλαβε ότι ο φετινό Πάσχα θα είναι διαφορετικό, ξεκαθαρίζοντας εκ νέου ότι «φέτος δε θα πάμε στο χωριό μας».

Είπε πως «δεν πρέπει να επιτρέψουμε να χαλαρώσουν τα μέτρα για τον κορονοϊό που φαίνεται πως αποδίδουν.

«Σε εμάς επαφίεται να συνεχιστεί το καλό αποτέλεσμα δήλωσε. Οι εξαιρέσεις απομονώνονται, τα πρόστιμα επιβάλλονται, κατέληξε ο Σ.Πέτσας.