Πολιτισμός

Ο κορονοϊός ξανάνοιξε drive in κινηματογράφο (βίντεο)

Παλιά αλλά όπως φαίνεται διαχρονική συνήθεια έφερε ξανά ο κορονοϊός.

Γέμισε με αυτοκίνητα ο drive in κινηματογράφος στη γερμανική πόλη της Έσσης, με τον κορονοϊό να φέρνει παλιές συνήθειες στην «επιφάνεια».

Τα εισιτήρια εκδίδονται μόνο διαδικτυακά και ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός επιβατών σε κάθε αυτοκίνητο είναι δύο, χωρίς παιδιά, σύμφωνα με τα μέτρα της Γερμανίας.

Οι παραδοσιακοί κλειστοί κινηματογράφοι έχουν κλείσει και στη Γερμανία.