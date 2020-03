Κοινωνία

Βρέθηκε οβίδα στο κέντρο της Αθήνας!

Πως βρέθηκε η οβίδα κοντά στοΥπουργείο Οικονομικών.

Την οδό Ερμού απέκλεισε η ΕΛΑΣ μετά τον εντοπισμό οβίδας στην συμβολή του δρόμου με την οδό Νίκης.

Η οβίδα βρέθηκε στη διάρκεια εργασιών που έκανε η ΕΥΔΑΠ.

Το γεγονός προκάλεσε συναγερμό, και κλήθηκαν τα Τμήματα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της ΕΛΑΣ και της Εξουδετέρωσης Βομβών σου Στρατού.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί από άνδρες της Ομάδας Δίας, ενώ το έργο των αρχών διευκολύνει το γεγονός ότι η κίνηση είναι μικρότερη λόγω της πανδημίας.

Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην οδό Νίκης από το ύψος της οδού Μητροπόλεως κι επίσης στις οδούς Καραγιώργη Σερβίας και Μητροπόλεως από την πλατεία Συντάγματος, στην οδό Σταδίου από Αμερικής και στη Β. Γεωργίου από Πανεπιστημίου.