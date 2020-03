Κοινωνία

Έρχεται μίνι κακοκαιρία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Προ των πυλών νέο κύμα κακοκαιρίας. Ποιες περιοχές θα επηρεάσει.

Ένα βαρομετρικό χαμηλό που θα σχηματιστεί στην Αδριατική Θάλασσα τις βραδινές ώρες απόψε, θα κινηθεί γρήγορα προς τα ανατολικά, επηρεάζοντας το διήμερο της Τετάρτης και Πέμπτης κυρίως τα βόρεια τμήματα της Ελλάδας, με κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr.

Παράλληλα, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία θα ευνοήσει την κάθοδο ψυχρών αέριων μαζών από την Κεντρική Ευρώπη προς τη χώρα μας από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, με αποτέλεσμα τη σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και τις χιονοπτώσεις σε περιοχές της Μακεδονίας με πολύ χαμηλά υψόμετρα. Όμως, από τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης και από τα βόρεια τα φαινόμενα σταδιακά αναμένεται να σταματήσουν και η κακοκαιρία θα υποχωρήσει.

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης στα δυτικά ηπειρωτικά και στο Ιόνιο, καθώς επίσης στα βόρεια τμήματα. Βαθμιαία θα επεκταθούν ανατολικά και θα επηρεάσουν την Κεντρική και Ανατολική Στερεά και μετά το βράδυ τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Χιονοπτώσεις αναμένονται στα κεντρικά ορεινά και στα βόρεια ορεινά και βαθμιαία ημιορεινά τμήματα, ενώ από το βράδυ της Τετάρτης σε περιοχές της Μακεδονίας με πολύ χαμηλά υψόμετρα. Πιθανότητα πρόσκαιρων χιονοπτώσεων προβλέπονται και στην πόλη της Θεσσαλονίκης τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης.

Τα ύψη βροχής αναμένεται να είναι σημαντικά στη Μακεδονία και να ξεπεράσουν τα 50 χιλιοστά κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας, όπως υπολογίζεται από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr (υπενθυμίζεται ότι ένα χιλιοστό βροχής αντιστοιχεί σε ποσότητα ενός λίτρου νερού, σε μια επιφάνεια ενός τετραγωνικού μέτρου).

Παράλληλα, θυελλώδεις θα πνέουν οι βόρειοι άνεμοι από τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης στο Βόρειο Αιγαίο και κατά τη διάρκεια των πρωινών και μεσημεριανών ωρών της Πέμπτης και στο Κεντρικό Αιγαίο, όπου η έντασή τους θα φτάνει τα οκτώ μποφόρ.