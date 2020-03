Οικονομία

“Εξοικονομώ κατ’ οίκον“: χιλιάδες αιτήσεις στο Β’ κύκλο του προγράμματος

Οι σχετικές επενδύσεις, ύψους 146 εκατ. ευρώ, τίθενται πλέον σε τροχιά υλοποίησης.

Εγκρίθηκε από την Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου «Εξοικονομώ ΙΙ» η υπαγωγή 8.731 αιτήσεων στο Β' κύκλο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον ΙΙ», που σημαίνει ότι οι σχετικές επενδύσεις, ύψους 146 εκατ. ευρώ, τίθενται σε τροχιά υλοποίησης.

Βασική επιδίωξη, όπως επισημαίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι «να διασφαλιστεί ότι τα έργα που έχουν υπαχθεί στους Α' και Β' κύκλους του προγράμματος θα συνεχίσουν να υλοποιούνται, με προφανείς ευεργετικές συνέπειες για την οικονομική δραστηριότητα σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία».

Στην υπαγωγή περιλαμβάνονται το σύνολο των αιτήσεων χωρίς δάνειο, καθώς και σημαντικός αριθμός αιτήσεων με δάνειο. Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων των αιτήσεων υπερβαίνει τα 146 εκατ. ευρώ και η δημόσια δαπάνη τα 102 εκατ. ευρώ (επιχορήγηση και δάνειο).

Μέχρι σήμερα, ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων σε υπαγωγή για το Β' κύκλο υπερβαίνει τις 15.300.

Σημειώνεται ότι έχουν ήδη ολοκληρωθεί 285 έργα συνολικού προϋπολογισμού 3,5 εκατ. ευρώ ενώ θα ακολουθήσει άμεσα η υπαγωγή των υπολοίπων αιτήσεων στον Β' κύκλο.

Επιπλέον, η Επιτροπή ενέκρινε την υπαγωγή μικρού αριθμού αιτήσεων στον Α' κύκλο του προγράμματος ολοκληρώνοντας σχεδόν τις υπαγωγές του εν λόγω κύκλου. Ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων σε υπαγωγή για τον Α' κύκλο ανέρχεται μέχρι σήμερα σε 42.676 και συνολικού προϋπολογισμού παρεμβάσεων 637 εκατ . ευρώ. Έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα έργα σε πάνω από 36.200 αιτήσεις, που αντιστοιχούν σε παρεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 484 εκατ. ευρώ.