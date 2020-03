Οικονομία

Επίδομα γέννας: καταβολή της πρώτης δόσης

Πιστώνεται στις δικαιούχους η πρώτη δόση του επιδόματος γέννησης. Τι ισχύει για τις προθεσμίες Μαρτίου και Απριλίου.

Καταβάλλεται σήμερα η πρώτη δόση του επιδόματος γέννησης σε 7.203 μητέρες, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και παρά τις έκτακτες συνθήκες, λόγω των μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού. Το συνολικό ποσό ανέρχεται στα 7.413.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι, λόγω των έκτακτων συνθηκών και για τη διευκόλυνση των δικαιούχων, με απόφαση της υφυπουργού Εργασίας, αρμόδιας για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνας Μιχαηλίδου, οι μήνες Μάρτιος και Απρίλιος δεν θα προσμετρηθούν στην προθεσμία υποβολής αίτησης για το επίδομα γέννησης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η αναστολή των προθεσμιών αποσκοπεί στη μη προσέλευση των ενδιαφερόμενων μητέρων σε Κέντρα Κοινότητας και δήμους για λόγους δημόσιας υγείας και προστασίας από την πανδημία. Για το διάστημα αυτό, οι αιτήσεις, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μπορούν να υποβάλλονται κανονικά.