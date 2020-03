Κοινωνία

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: “Βουτιά” της θερμοκρασίας και χιόνια

Σημαντική επιδείνωση του καιρού από τα βόρεια. Πού θα βρέξει, ποιες περιοχές θα δουν χιόνια.

Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός την Τετάρτη (01-04-2020) από τα βόρεια - βορειοδυτικά με κύρια χαρακτηριστικά: τη σημαντική πτώση της θερμοκρασίας στην κεντρική και βόρεια χώρα (της τάξεως των 8 με 10 βαθμών), τις ισχυρές βροχές και κατά τόπους τις καταιγίδες, τις πυκνές χιονοπτώσεις στη βόρεια χώρα ακόμα και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο και τους θυελλώδεις βοριάδες.

Πιο αναλυτικά:

1. α. Την Τετάρτη (01-04-2020) βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη βορειοδυτική Πελοπόννησο και σταδιακά στη Θεσσαλία και τις Σποράδες. Στη δυτική Ελλάδα από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

β. Οι βροχές που θα εκδηλώνονται στη Μακεδονία από τις πρωινές ώρες της Τετάρτης, γρήγορα θα ενταθούν και θα είναι ισχυρές, ιδιαιτέρως στην κεντρική Μακεδονία. Από τις βραδινές ώρες ισχυρές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα επηρεάσουν τη Θράκη, τα νησιά του βορείου Αιγαίου και από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (02-04-2020) τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και πιθανώς τα Δωδεκάνησα.

2. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν την Τετάρτη (01-04-2020) στα ορεινά, καθώς και στα κεντρικά και βόρεια ημιορεινά, που βαθμιαία θα ενταθούν. Πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το μεσημέρι, ακόμα και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, της βόρειας Θεσσαλίας, σταδιακά της ανατολικής Μακεδονίας και από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης της Θράκης (ενδεικτικό υψόμετρο 200-300 μέτρα).

3. Το μεσημέρι της Πέμπτης (02-04-2020) τα έντονα φαινόμενα θα περιοριστούν στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και πιθανώς στα Δωδεκάνησα, με σταδιακή εξασθένηση.

4. Θυελλώδεις άνεμοι (7 με 8 μποφόρ) ανατολικών διευθύνσεων θα πνέουν στα κεντρικά και βόρεια από τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης (01-04-2020), οι οποίοι σταδιακά από τη νύχτα θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων και στο βόρειο Αιγαίο πιθανώς να φτάσουν τα 9 μποφόρ. Από το μεσημέρι της Πέμπτης βαθμιαία θα εξασθενήσουν.