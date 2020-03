Οικονομία

Σεντένο: κίνδυνος κατακερματισμού της ευρωζώνης

Ο πρόεδρος του Eurogroup, προειδοποίησε ότι η κόντρα για το κορονο-ομόλογο, μπορεί να έχει μοιραίες συνέπειες για την ευρωπαϊκή συνοχή.

Ο πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο προειδοποίησε τους Ευρωπαίους υπουργούς Οικονομικών για τον κίνδυνο «κατακερματισμού» της ευρωζώνης ως συνέπεια της πανδημίας του κορονοϊού, σε επιστολή του, της οποίας το Γαλλικό Πρακτορείο έλαβε γνώση σήμερα.

«Αναπόφευκτα θα βγούμε από την κρίση με ένα επίπεδο χρέους πολύ υψηλότερο» έγραψε στην επιστολή του ο Σεντένο, ο οποίος είναι επίσης υπουργός Οικονομικών της Πορτογαλίας. «Ωστόσο, αυτό το αποτέλεσμα και οι διαρκείς του επιπτώσεις δεν πρέπει να αποτελέσουν αιτία κατακερματισμού», πρόσθεσε.

Η επιστολή εστάλη χθες στους υπουργούς των 19 κρατών-μελών της ευρωζώνης (Eurogroup) -καθώς και στους υπουργούς των χωρών της ΕΕ που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ.

«Υπάρχει μια συναίνεση στα κύρια στοιχεία της πολιτικής απάντησης σε αυτή τη φάση της κρίσης του κορονοϊού: βελτίωση των συστημάτων υγείας, παροχή ρευστότητας την οποία χρειάζονται οι επιχειρήσεις για να συνεχίσουν να λειτουργούν και κάλυψη των εισοδημάτων των εργαζομένων που έχουν απολυθεί», εξήγησε.

«Οφείλουμε να διερευνήσουμε μέτρα εφαρμογής των υφιστάμενων εργαλείων, αλλά πρέπει να είμαστε ανοικτοί στο να εξετάσουμε άλλες λύσεις, όταν τα πρώτα αποδειχθούν ανεπαρκή», πρόσθεσε.

Μία από αυτές τις νέες «λύσεις» διχάζει ιδιαίτερα τους Ευρωπαίους: η δημιουργία ενός «εργαλείου» για την έκδοση ευρωομολόγου –γνωστού ως «κορονο-ομολόγου»- που ζητούν η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία καθώς και έξι ακόμα χώρες της ευρωζώνης, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Η αμοιβαιοποίηση χρέους από τις ευρωπαϊκές χώρες είναι κάτι που εδώ και καιρό ζητούν χώρες με υψηλό χρέος στη νότια Ευρώπη, όπως η Ιταλία, αλλά τη λύση αυτή απορρίπτουν οι χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά. Αυτές τίθενται υπέρ της αξιοποίησης του ταμείου διάσωσης της ευρωζώνης –του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM)—που μπορεί να προσφέρει πιστωτική γραμμή στις χώρες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Ο Σεντένο δήλωσε ότι είναι «έτοιμος να θέσει προς συζήτηση συγκεκριμένες προτάσεις, καλά αιτιολογημένες και αποτελεσματικές, που να μπορούν να μας βοηθήσουν να επισπεύσουμε την απάντησή μας».