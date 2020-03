Κόσμος

Κορονοϊός: ένα 12χρονο κορίτσι έχασε τη ζωή του στο Βέλγιο

Περισσότεροι από 1.000 ασθενείς νοσηλεύονται στην εντατική, ενώ τις τελευταίες 24 ώρες έχασαν τη ζωή τους 98 άνθρωποι.

Της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες

Ένα 12χρονο κορίτσι έχασε τη ζωή του από τον κορονοϊό στο Βέλγιο. Πρόκειται για το νεότερο σε ηλικία θύμα της πανδημίας στην Ευρώπη, μετά το θάνατο μιας 16χρονης κοπέλας στη Γαλλία κι’ ενός 14χρονου αγοριού στην Πορτογαλία.

Την είδηση για το χαμό του 12χρονου κοριτσιού ανακοίνωσε ο αρμόδιος ιολόγος του Βελγίου, Εμμανουέλ Αντρέ, σχεδόν με δάκρυα στα μάτια: «Σήμερα έχουμε μια πολύ δύσκολη είδηση να σας μεταφέρουμε... Είναι μια στιγμή συναισθηματικά φορτισμένη, καθώς αφορά ένα παιδί. Η σκέψη μας είναι στην οικογένειά της και στους κοντινούς της ανθρώπους. Είναι ένα πολύ σπάνιο γεγονός, αλλά μας έχει αναστατώσει».

«Η κατάσταση του νεαρού κοριτσιού, που βρέθηκε θετική στον κορονοϊό, επιδεινώθηκε μετά από τρεις ημέρες πυρετού», πρόσθεσε ο φλαμανδός ιολόγος, Στέβεν βαν Γκουχτ.

Το Βέλγιο συνολικά καταγράφει 705 νεκρούς από κορονοϊό, 98 θάνατοι το τελευταίο 24ωρο, μεταξύ των οποίων και το δωδεκάχρονο κορίτσι. Συνολικά νοσηλεύονται 4.920, εκ των οποίων οι 1.021 βρίσκονται στην εντατική. 12.775 κρούσματα έχουν καταγραφεί συνολικά στη χώρα.

Ενώ ο ρυθμός εξάπλωσης της πανδημίας στο Βέλγιο καταγραφεί επιβράδυνση, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι αναπόφευκτα τα νοσοκομεία θα φτάσουν σταδιακά στον κορεσμό. «Θα φτάσουμε σε ένα σημείο που τα νοσοκομεία μας θα βρεθούν κοντά στον κορεσμό. Όταν φτάσουμε εκεί το έργο μας θα είναι πολύ δύσκολο", ανέφερε σήμερα ο ιολόγος Εμανουέλ Αντρέ.