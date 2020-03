Life

Φάνης Μουρατίδης: Μένω σπίτι και κάνω…πρόβα για τη σύνταξη (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ξεχωριστές στιγμές ζει στο σπίτι του ο πρωταγωνιστής της αγαπημένης σειράς «Πέτα τη Φριτέζα», απολαμβάνοντας την οικογένειά του.