Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: πάνω από 45 οι νεκροί στην Ελλάδα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ακόμη τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα το πρωί από τη φονική πανδημία.

Μεγαλώνει η μακάβρια λίστα των θυμάτων που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορονοϊού στη χώρα μας.

Σήμερα το πρωί, υπέκυψε ένας 79χρονος άντρας που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο της Πτολεμαΐδας. Είναι το έκτο θύμα του κορονοϊού στην Κοζάνη.

Ακόμη δυο άνθρωποι πέθαναν το πρωί στην Αττική, στα νοσοκομεία που νοσηλεύονταν, «Ευαγγελισμός» και «Σωτηρία».

Έτσι ο αριθμός των θυμάτων έχει φτάσει τα 46,καθώς χτες στην καθιερωμένη ενημέρωση ο Σωτήρης Τσιόδρας, είχε ανακοινώσει ότι οι νεκροί ήταν συνολικά 43 και τα νέα κρούσματα 56, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 1.212.