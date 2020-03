Κοινωνία

Μεγάλες ουρές στις τράπεζες

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ατελείωτες ήταν από το πρωί οι ουρές έξω από τις τράπεζες, με αποτέλεσμα την παρέμβαση της Αστυνομίας.

Μεγάλες ουρές σχηματίστηκαν από το πρωί έξω από τις τράπεζες, καθώς σήμερα είναι τελευταία μέρα του μήνα.

Ηλικιωμένοι, κυρίως, που πήραν σήμερα τις συντάξεις τους, στήθηκαν από νωρίς το πρωί έξω από υποκαταστήματα τραπεζών, στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και άλλες μεγάλες πόλεις.

Σε συνδυασμό πολίτες που περίμεναν για να κάνουν δουλειές που δε γίνονται μέσω web banking, ο χρόνος αναμονής ήταν ιδιαιτέρως αυξημένος.

Παράλληλα, παρατηρήθηκε συνωστισμός, με τους πολίτες να μην τηρούν τα μέτρα προστασίας τους, με τις μεταξύ τους αποστάσεις ασφαλείας.

Για το λόγο αυτόν, έγιναν παρεμβάσεις από δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., που έκαναν υποδείξεις στους πολίτες για τις μεταξύ τους αποστάσεις.