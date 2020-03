Κόσμος

Κορονοϊός: θλιβερό ρεκόρ θανάτων σε μια μέρα στην Ισπανία

Την ίδια στιγμή περισσότερα από 9.000 νέα κρούσματα επιβεβαιώθηκαν το τελευταίο 24ωρο.

Κατά 9.222 αυξήθηκε ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων της επιδημίας Covid-19 κατά το τελευταίο 24ωρο στην Ισπανία, ενώ ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε κατά 849.

Η αύξηση του αριθμού των θανάτων είναι η μεγαλύτερη από την έναρξη της επιδημίας, αλλά σε ποσοστιαίο επίπεδο είναι μικρότερη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Ο αριθμός των θανάτων πέρασε στους 8.189, από 7.340 χθες, ενώ ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έφθασε στα 94.417, από 85.195 χθες.