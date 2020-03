Κοινωνία

Παρέμβαση Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τις άσκοπες μετακινήσεις

Η εντολή του Εισαγγελέα για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις των περιοριστικών μέτρων κατά της διάδοσης του κορονοϊού.

Οι συνεχιζόμενες παραβιάσεις των περιοριστικών μέτρων κατά της διάδοσης του κορονοϊού προκάλεσαν την παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασίλη Πλιώτα.

Συγκεκριμένα, με εγκύκλιό του, ο κ. Πλιώτας ζητεί από τους κατά τόπους εισαγγελείς της χώρας να μεριμνούν και να σχηματίζουν δικογραφίες τόσο για την παραβίαση του άρθρου 285 (παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών) του Ποινικού Κώδικα, όσο και για άλλα αδικήματα, όπως είναι της τοκογλυφίας, της εκβίασης, των εγκλημάτων κατά συγκοινωνιών κ.λπ.

Η εγκύκλιος του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου έχει ως εξής:

«Επανέρχομαι για να επισημάνω, την αξία και την ανάγκη εγρήγορσης και συνεχούς παρέμβασής σας όταν αδιακρίτως του υπαιτίου προσώπου, παραβιάζονται να νόμιμα μέτρα που είτε έχουν ήδη διαταχθεί είτε θα διατάσσονται, σχετικώς με την καταπολέμηση και την διάσωση της νόσου του κορονοϊού, εν όψει και της πρόβλεψης, πρωτίστως του άρθρου 285 του ΠΚ, με τίτλο παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών.

Αυτονόητα, η έρευνα και η δίωξη, θα καταλαμβάνουν, εφόσον τα προκύπτοντα πραγματικά περιστατικά, του ιστορικού γεγονότος, εμπίπτουν στην νομοτυπική υπόσταση εκτός της προναφερόμενης πράξης και στην όμοια, άλλων αξιόποινων πράξεων συρρεουσών αληθώς ή κατ' ιδέα με αυτή, όπως τοκογλυφία της παραγράφου 1 του άρθρου 404 ΠΚ, εκβίασης, εγκλημάτων κατά συγκοινωνίας, κλπ και τις πράξεις αυτές».