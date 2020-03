Life

“Special Report”: τα πρώτα χωριά σε καραντίνα, οι “μαχητές” του κορονοϊού και οι αντοχές του ΕΣΥ (εικόνες)

Μαρτυρίες και εικόνες μέσα από τα αποκλεισμένα χωριά στην δυτική Μακεδονία, εξομολογήσεις ιατρών και νοσηλευτών και μια αποκαλυπτική συνέντευξη του Παναγιώτη Πρεζεράκου.

Τι θα δούμε την Τρίτη, 31 Μαρτίου, στις 24:00, στον ΑΝΤ1:

«Σε καραντίνα»

Ο Τάσος Τέλλογλου, με την κάμερα του «Special Report», μπαίνει στα δύο πρώτα χωριά που κηρύχθηκαν σε καραντίνα στην Ελλάδα, προτού ακόμη επιβληθεί περιορισμός κυκλοφορίας στη χώρα.

Φορώντας ειδικές στολές ακολουθεί το ειδικό κλιμάκιο γιατρών που έφτασε στα χωριά για να εξετάσει τους κατοίκους και συνομιλεί με τους ανθρώπους που νόσησαν πρώτοι και βίωσαν την απώλεια συγγενών, εξαιτίας του κορονοϊού.

Παράλληλα, στην Κοζάνη και την Καστοριά ξετυλίγει το νήμα της εξάπλωσης του φονικού ιού στην περιοχή αυτή της Δυτικής Μακεδονίας, όπου οι εξελίξεις έφτασαν δέκα ημέρες πριν από την υπόλοιπη χώρα.

«Στην πρώτη γραμμή»

Η Λίλιαν Τσουρλή συναντά μία λοιμωξιολόγο και μία οικογένεια νοσηλευτών, οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά του κορονοϊού.

Η εκπομπή καταγράφει πώς βιώνουν την πανδημία στις πολύωρες βάρδιες, τι αντιμετωπίζουν στα νοσοκομεία αναφοράς και ποιο είναι το προσωπικό και οικογενειακό κόστος που πληρώνουν.

«Σε ετοιμότητα»

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, καθηγητής Παναγιώτης Πρεζεράκος «σπάει» τη σιωπή του σε μία αποκλειστική συνέντευξη στον Αντώνη Φουρλή.

Πόσο καλά θωρακισμένο ήταν το Εθνικό Σύστημα Υγείας για να αντιμετωπίσει τη μεγάλη κρίση του κορονοϊού; Επαρκούν τα διαγνωστικά τεστ για τους Έλληνες; Έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό τα νοσοκομεία της χώρας;

Όλα όσα θα κρίνουν την πορεία των επόμενων εβδομάδων, στο «Special Report».

«Special Report» - Την Τρίτη 31 Μαρτίου στις 24:00

