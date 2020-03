Υγεία - Περιβάλλον

Λεχώνα με κορονοϊό στο “Αλεξάνδρα” – Σε καραντίνα γιατροί και νοσηλευτές

Η γυναίκα διαβιεί σε δομή φιλοξενίας. Πότε εντοπίστηκε ότι είναι θετική στον ιό. Τι έδειξε το τεστ για το μωρό της.

Θετική στο τεστ για τον Covid-19, μετά τη γέννηση του βρέφους της, βρέθηκε μια αλλοδαπή, η οποία προσήλθε σε δημόσιο νοσοκομείο της Αθήνας για την διαδικασία του τοκετού.

Η γυναίκα διαβιεί στη δομή φιλοξενίας στη Ριτσώνα Ευβοίας.

"Επισημαίνεται ότι εξετάστηκε και φιλικό πρόσωπο που συγκατοικούσε με την γυναίκα, το οποίο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ιατρικού ελέγχου, δεν είναι φορέας του ιού Covid-19", αναφέρει το Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου προσθέτοντας ότι "ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) ιχνηλατεί ήδη όλες τις επαφές του κρούσματος εντός των προηγούμενων ημερών και προβαίνει σε όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των διαμενόντων και των εργαζομένων".

Επισήμως, "αναμένονται τα ιατρικά αποτελέσματα των εξετάσεων για το βρέφος¨", ωστόσο πηγές της ΠΟΕΔΗΝ ανέφεραν ότι το μωρό δεν έχει προσβληθεί απο τον ιό.

Η γυναίκα γέννησε με κασαρική και νοσηλεύτηκε σε 4κλινο θάλαμο. Πληροφορίες της ΠΟΕΔΗν αναφέρουν ότι ιχνηλατούνται γυναίκες και βρέφη πυο βρέθηκαν στον ίδιο χώρο με την γυναίκα, ενώ 10 ιατροί και νοσηλευτές τέθηκαν σε προληπτική καραντίνα.