Αθλητικά

Γιάννης Αντετοκούνμπο: …Αυτοπροτάθηκε στην Παρί Σεν Ζερμέν (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα του Giannis στον Νεϊμάρ και τους συμπαίκτες του. Το βίντεο που γίνεται viral.

Ένα βίντεο που αποδεικνύει τις εξαιρετικές ικανότητές του με την μπάλα... ποδοσφαίρου, σε παλαιότερη αθλητική εκδήλωση σε γήπεδο στο Μιλγουόκι, ανάρτησε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter ο Γιάννης Αντετοκούνμπο! Ο σούπερ σταρ των Μπακς δεν έμεινε εκεί, αφού κάλεσε με ετικέτα (tag) και τους Νεϊμάρ, Κιλιάν Εμπαπέ να το δουν! Ο "Greek Freak" έγραψε: «Θέλω μια θέση στην ομάδα Νεϊμάρ και Κιλιάν Εμπαπέ! Παρί Σεν Ζερμέν πάρε με για σέντερ φορ σου!».

Το παλαιότερο ταξίδι στο Παρίσι για το παιχνίδι των Μιλγουόκι Μπακς με τους Σάρλοτ Χόρνετς έδωσε την ευκαιρία στον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μπει στα ενδότερα της Παρί Σεν Ζερμέν και να γνωρίσει τον Νεϊμάρ και τον Κιλιάν Εμπαπέ. Οι τρεις τους ανέπτυξαν φιλική σχέση, την οποία αποφάσισε να... αξιοποιήσει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για να... αγωνιστεί μια ημέρα στη γαλλική ομάδα... ποδοσφαίρου!