Κοινωνία

Κορονοϊός: Δωρεά των Δικαστικών Ενώσεων προς το υπουργείο Υγείας

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Προσφορά αλληλεγγύης για την αγορά ενός αναπνευστήρα και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού...

Οι Ενώσεις Δικαστών και Εισαγγελέων, Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας, Διοικητικών Δικαστών, Εισαγγελέων Ελλάδος, Δικαστικών Λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των Μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, στα πλαίσια της αυτονόητης αλληλεγγύης προς τον πάσχοντα συνάνθρωπό μας και προκειμένου να συνδράμουν το Κράτος στην πρωταρχική υποχρέωσή του για στήριξη όλων των δομών που εγγυώνται την υγεία των πολιτών, αποφάσισαν, ενόψει της πρωτοφανούς παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης λόγω του κορονοϊού, να προσφέρουν προς το Υπουργείο Υγείας το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ με την ευχή να διατεθεί για την αγορά ενός αναπνευστήρα και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού (μάσκες, γάντια κλπ.) για την προστασία του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, που καταβάλλει τιτάνιες προσπάθειες για να δαμάσει τη νόσο. Τις ώρες αυτές κάθε προσφορά για το σκοπό αυτόν αποτελεί πραγματικά δωρεά ζωής.