Κοινωνία

Δήμος Αθηναίων: Ξεκινά το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι Plus”

“Ο Δήμος Αθηναίων σήμερα είναι κυρίως οι συνάνθρωποι που μας έχουν ανάγκη”, τονίζει ο Κώστας Μπακογιάννης.

Μετά την ολιγοήμερη πιλοτική εφαρμογή του ώστε να εξασφαλιστεί η απόλυτη αποτελεσματικότητά του, ξεκινάει από τον Δήμο Αθηναίων το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι plus».

Ο Δήμος Αθηναίων με την συνδρομή ειδικών επιστημόνων, τεχνοκρατών και γενικότερα ανθρώπων πιστών στις αξίες της κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης, σχεδίασε και δημιούργησε έναν χωρίς προηγούμενο σε εύρος και δυνατότητες ειδικό μηχανισμό για την υποδοχή και διεκπεραίωση αιτημάτων κατοίκων της Αθήνας, που ανήκουν σε ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες.

Το «Βοήθεια στο Σπίτι Plus» απευθύνεται σε κατοίκους του Δήμου Αθηναίων με υποκείμενα νοσήματα και παθήσεις και ηλικιωμένους που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από οικείους τους αλλά και μοναχικά άτομα που δεν είναι σε θέση να αυτοεξυπηρετηθούν. Στόχος είναι όλοι οι προαναφερόμενοι να εξυπηρετούνται στο σπίτι τους από τους κοινωνικούς λειτουργούς, τους νοσηλευτές και τους βοηθούς του προγράμματος.

Με ένα τηλεφώνημα στο 1595 ή στο 210-5277000 μπορούν να αναφέρουν τις ανάγκες τους οι οποίες θα καταγράφονται και θα αξιολογούνται από ομάδα ειδικών. Στη συνέχεια οι άνθρωποι του Δήμου Αθηναίων θα επισκέπτονται τους συμπολίτες μας που βρίσκονται σε ανάγκη, για την παροχή υπηρεσιών.

Το πρόγραμμα, έχοντας ως βάση τις κλασικές δομές του «Βοήθεια στο Σπίτι», ενισχύεται με επιπλέον υπηρεσίες λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και της απαγόρευσης της κυκλοφορίας των πολιτών.

Συγκεκριμένα προσφέρει στους συμπολίτες μας συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη, νοσηλευτική φροντίδα, οικογενειακή βοήθεια, ενώ ενισχύεται πλέον με την παροχή κατ’ οίκον βασικών αγαθών, όπως φάρμακα και τρόφιμα.

Παράλληλα μέσω του «Βοήθεια στο Σπίτι Plus» έχει προγραμματιστεί να γίνεται και διανομή στους ωφελούμενους του κοινωνικού παντοπωλείου του ΚΥΑΔΑ που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, του κοινωνικού φαρμακείου, καθώς και του εναλλακτικού συσσιτίου που πρόσφατα εφάρμοσε το ΚΥΑΔΑ (διανέμοντας πακέτα παρασκευασμένων τροφίμων μακράς διαρκείας).

Τέλος, με το «Βοήθεια στο Σπίτι plus» θα διανέμονται σε περίπου 16.000 ωφελούμενους τα πακέτα τροφίμων και βασικών υλικών αγαθών του ΤΕΒΑ, πραγματοποιώντας έτσι τη μεγαλύτερη κατ’ οίκον εξυπηρέτηση που έχει υλοποιηθεί ποτέ στον Δήμο Αθηναίων.

«Ο Δήμος των Αθηναίων είναι οι άνθρωποι της Αθήνας. Κυρίως οι συνάνθρωποι που μας έχουν ανάγκη. Όσοι ζουν μόνοι, όσοι είναι ανήμποροι και όσοι χρειάζονται να πιαστούν από κάπου. Είναι οικογένειά μας και κάθε οικογένεια, στα δύσκολα πρέπει να είναι δεμένη» τονίζει ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.