Οικονομία

ΥΠΟΙΚ: Διευκρινίσεις για την έκπτωση φόρου 25%

Τι αναφέρει το οικονομικό επιτελείο προς άρση παρερμηνειών, σε ότι αφορά την εν λόγω διάταξη.

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρεται:

"Προς άρση αμφιβολιών σχετικά με την έκπτωση 25% επί των βεβαιωμένων οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση, διευκρινίζεται ότι:

Οι οφειλές ΦΠΑ και οι οφειλές από παρακρατούμενους φόρους που έχουν βεβαιωθεί στη φορολογική διοίκηση και είναι καταβλητέες από 30/3/2020 έως και 30/4/2020 οι οποίες δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης / διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, δεν θα υπόκεινται στην έκπτωση του 25% ούτε σε οποιαδήποτε άλλη έκπτωση.

Η εξόφληση του ΦΠΑ που είναι καταβλητέος από 30/3/2020 έως 30/4/2020, σε δύο δόσεις με ενεργοποίηση της σχετικής επιλογής στην υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ (κωδικός 523) και δεν έχει υπαχθεί σε οποιοδήποτε καθεστώς ρύθμισης / διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, δεν υπόκειται στην έκπτωση του 25% ούτε σε οποιαδήποτε άλλη έκπτωση.

Για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων που επιθυμούν να καταβάλουν οφειλές Μαρτίου που εμπίπτουν στο καθεστώς έκπτωσης 25% σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 30-3-2020 (ΦΕΚ Α΄ 75), το Υπουργείο Οικονομικών θα προχωρήσει σε έκδοση απόφασης παράτασης της εμπρόθεσμης καταβολής μέχρι την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020.

Τέλος, θα υπάρξει μέριμνα για τους φορολογουμένους που κατέβαλαν ολόκληρο το ποσό των οφειλών την 30-3-2020 και 31-3-2020 και δικαιούνται την έκπτωση του 25% σύμφωνα με τη σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου".

Στο θέμα αναφέρθηκαν εκτενώς τόσο ο Χρήστος Σταϊκούρας, που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" το πρωί της Τρίτης, αλλά και ο Υφ. Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο οποίος απάντησε στα ερωτήματα του Νίκου Χατζηνικολάου και του Νίκου Ρογκάκου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δευτέρας: