Γεννηματά: Να μην πληρώσουν οι εργαζόμενοι το μάρμαρο της κρίσης

Τα μέτρα της κυβέρνησης δεν επαρκούν, τόνισε η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ και υπογράμμισε πως το κόμμα της έχει παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις.

«Τα μέτρα της κυβέρνησης, δεν επαρκούν και η ρευστότητα που δίνεται στην αγορά είναι λιγότερη από ό,τι δίνεται σε άλλα κράτη», τόνισε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, μιλώντας στον Real FM και επεσήμανε ότι το Κίνημα Αλλαγής έχει παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις.

«Δεν μιλώ για τη ρευστότητα που δίνουν άλλα κράτη που αγγίζουν το 20% του ΑΕΠ τους και εδώ μιλάμε για το 1%. Καταλαβαίνετε, συγκριτικά, πόσο μεγάλο περιθώριο υπάρχει. Γιατί αν κλείσουν επιχειρήσεις ξέρετε τε πόσο δύσκολα να ανοίξουν μετά. Ήδη πληροφορηθήκαμε το κλείσιμο πέντε εργοστάσιων της Βιοχάλκο. Ελπίζω ότι δεν θα είναι μόνιμο το κλείσιμο αυτό», ανέφερε και πρόσθεσε πως πρέπει η κυβέρνηση να λάβει τα μέτρα της εγκαίρως. «Χτυπάμε το καμπανάκι του κινδύνου», υπογράμμισε και επανέλαβε με έμφαση την πρόταση να ενταχθούν στα βαρέα κι ανθυγιεινά οι νοσηλευτές που εργάζονται στο δημόσιο καλώντας τα κόμματα να στηρίξουν την πρόταση νόμου που έχει καταθέσει το Κίνημα Αλλαγής.

«Χρειαζόμαστε ένα ολοκληρωμένο, συνεκτικό σχέδιο για την ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας», είπε και τόνισε: «Να μην πληρώσουν οι εργαζόμενοι ιδιωτικού και δημόσιου τομέα το μάρμαρο της κρίσης», υπογράμμισε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, διερωτώμενη γιατί δεν έχουν απαγορευθεί οι πλειστηριασμοί της α' κατοικίας μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Έκανε ειδική αναφορά για τους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες, υποστηρίζοντας ότι «πίσω από αυτό, πίσω από τη δήθεν τηλεκατάρτιση, φαίνεται ότι κάποιοι θα έχουν κέρδη. Δεν είναι ώρα για τέτοια πράγματα. Είναι ώρα για συλλογική προσπάθεια. Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας να στηρίξουμε το επιστημονικό δυναμικό».

Η κ. Γεννηματά κάλεσε την κυβέρνηση να προχωρήσει στην έκδοση των συντάξεων που καθυστερούν και να καταργήσει το άρθρο 9 της ΠΝΠ που οδηγεί, όπως είπε, «σε φτωχοποίηση των εργαζομένων. Δεν θα επιβάλουν τώρα συγκεκριμένοι εργοδότες ό,τι δεν πέτυχαν τα προηγούμενα χρόνια με τα μνημόνια?».

Σύμφωνα με την πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής, υπάρχει πρόβλημα εφαρμογής και καθυστερήσεις των κατευθύνσεων και αποφάσεων των επιστημόνων, για καλύτερη φροντίδα και θα παρέχουν και νοσηλεία στο σπίτι.« Μίλησα και με τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Διαβάζω σήμερα ότι δίνονται οι οδηγίες. Να γίνει επιτέλους πράξη, γιατί καθυστερούν;

Έχουμε ζητήσει να δίνεται ένα καθημερινό δελτίο διαθέσιμων κλινών που υπάρχουν σε ΜΕΘ και νοσοκομεία αναφοράς για τον κορονοϊό, ανά υγειονομική περιφέρεια και να ενημερωνόμαστε αναλυτικά. Χιλιάδες επιστήμονες συλλέγουν στοιχεία, έχουμε ανάγκη ο ένας την βοήθεια του άλλου, γι' αυτό χρειάζεται η ενημέρωση. Θέλω επίσημα να επισημάνω την πολύ σημαντική πρόταση που έκανε ο Ηλίας Μόσιαλος για να την ακούσουμε προσεκτικά. Τα τεστ θα χρειαστούν στη β' φάση για να σπάσει η απομόνωση και να μπούμε σε φυσιολογικούς ρυθμούς. Για να το κάνουμε αυτό, επειδή δεν αρκεί μία εταιρία να παράγει τεστ για όλο τον κόσμο, να αγοράσουν οι κυβερνήσεις την πατέντα και η κάθε χώρα να παράγει τα δικά της τεστ», τόνισε η κ. Γεννηματά

Αναφέρθηκε επίσης στην καθυστέρηση στη λήψη πρωτοβουλιών και αποφάσεων από την ΕΕ . «Δεν πρέπει να αφήσουμε τη Γερμανία και τις άλλες χώρες του Βορρά. Πρέπει να φωνάξουμε, να πιέσουμε. Η Ευρώπη έχει καθοριστικό ρόλο, οι κυβερνήσεις πρέπει να πιέσουν και για την οικονομία. Η πρωτοβουλία των εννέα προέδρων και πρωθυπουργών είναι παρά πολύ σημαντική.

Πρέπει να εκδοθεί κορονο-ομόλογο. Η Ευρώπη χρειάζεται νέο χρήμα με το ομόλογο αυτό, που θα εξοφληθεί από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Δεν θα υπολογίζεται στο χρέος των κρατών και δεν θα υπάρξουν νέα μνημόνια. Ένα νέο σχέδιο Μάρσαλ για την Ευρώπη για να σταθούμε στα πόδια μας. Ελπίζω ο κ. Μητσοτάκης να δώσει τη μάχη μέχρι το τέλος», είπε η κ. Γεννηματά.

Για την προκλητικότητα της Τουρκίας, η Φώφη Γεννηματά υπογράμμισε, πως «δυστυχώς ο πρωθυπουργός αγνόησε τις εκκλήσεις για συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών. Αν είχαμε κάνει αυτό το βήμα και είχαμε χαράξει τη δική μας εθνική στρατηγική και είχαμε συναποφασίσει τα επόμενα βήματα, θα ήμασταν πιο ισχυροί γιατί θα δείχναμε αποφασιστικότητα απέναντι στην Τουρκία και στις προσκλήσεις και απέναντι στην Ευρώπη που δεν πρέπει να μένει αμέτοχη. Τα σύνορά μας δεν είναι μόνο ελληνικά και η Ευρώπη πρέπει να πάρει θέση».