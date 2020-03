Αθλητικά

Euroleague: Στην κορυφαία ομάδα της 10ετίας ο Διαμαντίδης (βίντεο)

Ο "3D" είναι ο πρώτος Έλληνας παίκτης που πήρε το χρίσμα στην All Decade Team της Euroleague.

Ήταν απλώς θέμα... χρόνου να ανακοινωθεί από τη Euroleague πως ο Δημήτρης Διαμαντίδης ψηφίστηκε ως μέλος της κορυφαίας ομάδας της δεκαετίας 2010-20. Την Τρίτη (31/3), o "3D" ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα από τη διοργανώτρια Αρχή του κορυφαίου ευρωπαϊκού διασυλλογικού πρωταθλήματος και έγινε ο πρώτος Έλληνας που πήρε το χρίσμα, καθώς μέχρι στιγμής στην All Decade Team της Euroleague έχουν ανακοινωθεί οι Κάιλ Χάινς, Χουάν Κάρλος Ναβάρο και Λούκα Ντόντσιτς.

Ο εμβληματικός αρχηγός του Παναθηναϊκού, ο καλύτερος αμυντικός και MVP της Euroleague το 2011 και πρωταθλητής Ευρώπης το 2007, το 2009 και το 2011, το Νο 13 της πράσινης αυτοκρατορίας των αδελφών Γιαννακόπουλων λατρεύτηκε από τους Έλληνες και τους Ευρωπαίους φιλάθλους, αφού υπήρξε ένας από τους πληρέστερους παίκτες του ευρωπαϊκού μπάσκετ μέχρι να κρεμάσει τα παπούτσια του το 2016. Μάλιστα, στην ηλικία των 31 ετών ο Διαμαντίδης έγινε ο πρώτος και παραμένει ο μόνος παίκτης που καταφέρνει να αναδειχτεί την ίδια σεζόν (2011) ΜVP και καλύτερος αμυντικός της διοργάνωσης! Όταν αποσύρθηκε από την ενεργό δράση, η επελέγη ως "Euroleague Basketball Legend" ενώ η ΚΑΕ Παναθηναϊκός απέσυρε τη φανέλα με το Νο13.

Η Euroleague αναφέρει για τον Καστοριανό παλαίμαχο διεθνή γκαρντ: «Ένας από τους καλύτερους two-way γκαρντ που έπαιξαν ποτέ, ο Διαμαντίδης μπορούσε να σταματήσει οποιονδήποτε αντίπαλο στην άμυνα και να κυριαρχήσει στην επίθεση», αναφέρει μεταξύ άλλων το κείμενο της Euroleague για τον σπουδαίο άσο, που το 2011 κατέκτησε το βραβείο του MVP και του Καλύτερου Αμυντικού της Regular Season. Την ίδια χρονιά κατέκτησε το τρόπαιο και το βραβείο του MVP του φάιναλ φορ, ενώ ήταν μέλος της καλύτερης ομάδας της σεζόν το 2007, το 2011, το 2012 και το 2013. Φυσικά, έφτασε στην κορυφή της Ευρώπης ακόμα δύο φορές (2007, 2009)».

Όσο για τα νούμερά του Δημήτρη Διαμαντίδη, η Euroleague γράφει: «Αν και αγωνίστηκε μόλις για έξι σεζόν τη δεκαετία 2010-20, ο Διαμαντίδης ήταν έβδομος σε αυτό το διάστημα στις ασίστ (867) και 5ος στα κλεψίματα (204). Μόνο δύο παίκτες με μίνιμουμ 150 αγώνες σε αυτή τη δεκαετία -ο Νικ Καλάθης (5,9 ασίστ ανά αγώνα) και ο Τομά Ερτέλ (5,6 ασίστ ανά αγώνα)- είχαν υψηλότερο ποσοστό από τις 5,5 ασίστ ανά αγώνα του Δημήτρη Διαμαντίδη».