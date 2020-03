Κοινωνία

Δήμος Αθηναίων: οδηγίες προς τους πολίτες για τα σκουπίδια

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Έκκληση του Κώστα Μπακογιάννη σε όλους τους δημότες της Αθήνας να επιδείξουν αυξημένο αίσθημα ευθύνης.

Οι επόμενες ημέρες θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για την εξέλιξη της πανδημίας του κορονοϊου. Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα του Δήμου Αθηναίων σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες είναι στους δρόμους και δίνουν καθημερινά τη μάχη να προστατέψουν την υγεία όλων μας. Τους χρωστάμε βαθιά ευγνωμοσύνη και καλούμαστε να εκφράσουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας βοηθώντας όλοι την προσπάθειά τους.

Επικεντρωμένοι στην προστασία της δημόσιας υγείας και τη διατήρηση της βιωσιμότητας της πόλης, η Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων απευθύνει έκκληση σε όλους τους δημότες της Αθήνας να επιδείξουν αυξημένο αίσθημα ευθύνης.

Παρακαλούνται όλοι οι πολίτες να ακολουθήσουν απαρέγκλιτα τις παρακάτω οδηγίες:

1) ΔΕΝ αφήνουμε απορρίμματα έξω από τους κάδους, τα συσκευάζουμε σε ανθεκτικές σακούλες, στεγνές, καλά δεμένες και τις τοποθετούμε μέσα στους κάδους απορριμμάτων τις βραδινές ώρες, πριν την αποκομιδή τους από τα απορριμματοφόρα του Δήμου.

2) Μειώνουμε και διαχωρίζουμε τα απορρίμματα μας τώρα που ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ. Μπλε κάδοι (μόνο ανακυκλώσιμες συσκευασίες υλικών),πράσινοι ή γκρι κάδοι (μόνο οικιακά απορρίμματα), μπλε κώδωνες (γυάλινες συσκευασίες).

3) Ανοίγουμε τους κάδους με το πόδι η χρησιμοποιούμε γάντια μιας χρήσης. Φροντίζουμε να κλείνουμε καλά τους κάδους.

4) ΔΕΝ αποθέτουμε μπάζα και ογκώδη αντικείμενα(καρέκλες, καναπέδες, ντουλάπες, τραπέζια) στους δρόμους. Επικοινωνούμε πρώτα με την Δημοτική μας Κοινότητα.

5)Αναβάλουμε τις εργασίες που παράγουν δομικά απορρίμματα στους δρόμους.

6) Αναβάλουμε το κλάδεμα στις αυλές των σπιτιών μας.

7) Γάντια και μάσκες ΔΕΝ ανακυκλώνονται και απορρίπτονται στους πράσινους και ΟΧΙ στους μπλε κάδους της ανακύκλωσης. Προστατεύουμε τους εργαζόμενους της καθαριότητας απορρίπτοντας τα παραπάνω υλικά σε καλά κλεισμένες σακούλες.

«Μέχρι σήμερα, με την συνεργασία όλων των πολιτών, έχουμε καταφέρει, όχι μόνο να λειτουργούν οι υπηρεσίες του δήμου μας αλλά να έχουμε εντατικοποιήσει πολλές από τις δράσεις του. Αυτό που ζητάμε, είναι η προσαρμογή στις συνθήκες των ημερών για να συνεχίσουν οι υπηρεσίες μας να είναι ουσιαστικές και αποτελεσματικές» τονίζει σε δήλωσή του ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης,

Οι πολίτες για κάθε σχετική πληροφορία μπορούν να επικοινωνούν με την Διεύθυνση Καθαριότητας στο 1595 όλο το 24ωρο ή μέσω διαδικτύου στην πλατφόρμα Novoville.

Είμαστε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ σε αυτό.

ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ και συμβάλλουμε ουσιαστικά στην προσπάθεια για μια Αθήνα καθαρή.

#Μένουμε_σπίτι #StayHome #StaySafe