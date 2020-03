Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: δεκάδες νεκροί και 1314 κρούσματα στην Ελλάδα

Πως εξελίσσεται η εξάπλωση της επιδημίας στην Ελλάδα. Πόσοι είναι διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ.

Το τελευταίο 24ωρο στην χώρα μας επιβεβαιώθηκαν 82 νέα κρούσματα κορονοϊού, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό ασθενών από COVID-19 σε 1314 , σύμφωνα με τη σημερινή ενημέρωση του επικεφαλής λοιμωξιολόγου του υπουργείου Υγείας, Σωτήρη Τσιόδρα.

Επίσης, σύμφωνα με τον κ. Τσιόδρα 20 κρούσματα εντοπίστηκαν σε πλήρωμα και επιβάτες κρουαζιερόπλοιου, ενώ 383 άτομα ελέγχθηκαν από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ.

Συνολικά 49 ασθενείς έχασαν τη ζωή τους στην Ελλάδα από τον φονικό ιό, και συγκεκριμένα 7 μέσα σε ένα 24ωρο. Μέσος όρος ηλικίας των θανόντων είναι τα 72 έτη.

Αυτήν τη στιγμή σε ΜΕΘ σε όλη τη χώρα νοσηλεύονται διασωληνωμένοι 85 άνθρωποι.,ενώ 6 έχουν βγει από τις ΜΕΘ.

Τόνισε ακόμα ότι για αλλοδαπή γυναίκα η οποία μετέβη στο νοσοκομείο για τοκετό από Δομή φιλοξενίας και βρέθηκε θετική στον ιό. Ο ΕΟΔΥ ιχνηλατείς τις επαφές του κρούσματος, ωστόσο ο άνδρας που ζει μαζί της βρέθηκε αρνητικός στον ιό.

Πρέπει να φοράμε μάσκα ή όχι;

Για το αν πρέπει να φοράμε ή δεν πρέπει να φοράμε μάσκες για να προστατεύσουμε το πρόσωπό μας, μίλησε ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας, Σωτήρης Τσιόδρας, στην καθιερωμένη ενημέρωση για την πανδημία του κορονοϊού. Οπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσιόδρας, σε όλη την Ευρώπη βλέπουμε εικόνες με ανθρώπους που προσπαθούν να πάρουν μάσκες για να προστατευτούν. Το ερώτημα που προκύπτει είναι το εξής: Θα μπορούσαν όλοι να φορέσουν μάσκες για να μας βοηθήσουν να επιβραδύνουμε την πανδημία;

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επανατοποθετήθηκε τη Δευτέρα και αξιωματούχοι του ανακοίνωσαν πως εξακολουθούν να συστήνουν στους πολίτες να μη φορούν μάσκες προσώπου, εκτός κι αν είναι άρρωστοι με τον ιό ή φροντίζουν κάποιον που είναι άρρωστος από τον ιό. Ειδικές κλινικές μελέτες, όπως είπε ο κ. Τσιόδρας, που έχουν εξετάσει τη χρήση μάσκας σε άλλους αναπνευστικούς ιούς, δεν έχουν αποδείξει πως μαζική χρήση μάσκας μειώνει τις λοιμώξεις.

Η χρήση των μασκών, όπως είπε, αυτή τη στιγμή προτείνεται για τους επαγγελματίες υγείας. Το μεγαλύτερο όφελος στη χρήση μάσκας προέρχεται από το στόμα και τη μύτη αυτών που ασθενούν.