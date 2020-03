Κοινωνία

ΕΛ.ΑΣ.: Αυξήθηκαν κλοπές και διαρρήξεις το 2019

Τι δείχνουν τα στοιχείας της Αστυνομίας για την εγκληματικότητα την χρονιά που πέρασε.

Το 2019, σε σύγκριση με το 2018, μειώθηκαν οι ανθρωποκτονίες, ληστείες και κλοπές οχημάτων, ενώ αύξηση σημείωσαν οι κλοπές και οι διαρρήξεις, σύμφωνα με τον απολογισμό της συνολικής δραστηριότητας της Ελληνικής Αστυνομίας για τον περασμένο χρόνο. Παράλληλα, το 2019, κατασχέθηκαν πάνω από 11 τόνοι κάνναβης και σημαντικές ποσότητες κοκαΐνης, ηρωίνης, δενδρυλλίων κάνναβης και άλλων ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ, το 2019 καταγράφηκαν σε όλη την χώρα 76 υποθέσεις ανθρωποκτονιών, από τις οποίες οι 24 έγιναν με κίνητρο τις προσωπικές διαφορές. Το 2018 είχαν καταγραφεί 95, από τις οποίες οι 21 είχαν κίνητρο προσωπικές διαφορές. Επίσης, διαπράχθηκαν 117 απόπειρες ανθρωποκτονίας, έναντι 124 που είχαν καταγραφεί το 2018. Από τις αστυνομικές έρευνες, εξιχνιάστηκαν 176 περιπτώσεις τετελεσμένων ανθρωποκτονιών ή αποπειρών, δηλαδή εξιχνιάστηκε το 91,2% των υποθέσεων.

Όσον αφορά τις ληστείες, το 2019 παρατηρείται μείωση, καθώς σε όλη την Ελλάδα διαπράχτηκαν 4.287, έναντι 4.358 το 2018.

Σχετικά με τις κλοπές - διαρρήξεις, το 2019 διαπράχθηκαν 7.551 επιπλέον. Συγκεκριμένα, 81.734 έναντι 74.183 το 2018.

Ταυτόχρονα, ως προς τις κλοπές οχημάτων σημειώνεται ότι το 2019 ήταν 2.399 λιγότερες σε όλη την χώρα και ειδικότερα 21.570 έναντι 23.969, το 2018.

Στις άλλες κατηγορίες αδικημάτων, σε σύγκριση με το 2018, μειώσεις εμφανίζουν οι υποθέσεις παράβασης της νομοθεσίας για την πνευματική ιδιοκτησία κατά 60,36% (44 έναντι 111), σεξουαλικής εκμετάλλευσης 44,83% (96 έναντι 174), εκβίασης 29,69% (135 έναντι 192), λαθρεμπορίου 20,91% (1747 έναντι 2.209), αρχαιοκαπηλίας 15,38% (66 έναντι 78), κυκλοφορίας παραχαραγμένων 11,48% (7.176 έναντι 8.107) και πλαστογραφίας 5,99% (3.942 έναντι 4.193).

Παράτυπη μετανάστευση

Το 2019 καταγράφηκε αυξημένος αριθμός μεταναστευτικών - προσφυγικών ροών, με αποτέλεσμα να συλληφθούν συνολικά 123.710 αλλοδαποί για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα, από τις αστυνομικές και λιμενικές Αρχές. Σημειώνεται ότι το 2018 είχαν συλληφθεί 93.367 αλλοδαποί, με αποτέλεσμα να καταγράφεται ποσοστό αύξησης πάνω από 32,5%.

Τα επιχειρησιακά σχέδια της ΕΛ.ΑΣ

"Τα στατιστικά στοιχεία δίνονται στο φως της δημοσιότητας στο πλαίσιο της ανοιχτής διακυβέρνησης και της ενημέρωσης του πολίτη, ενώ λειτουργούν με τρόπο αναστοχαστικό, ώστε ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες να αναπροσαρμόζονται και τα επιχειρησιακά μας σχέδια", τονίζει στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Ιωάννα Ροτζιώκου. "Σκοπός της Ελληνικής Αστυνομίας", προσθέτει, "είναι να αντιμετωπίσει όλες τις μορφές τις εγκληματικότητας και να εμπεδώσει το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες. Για αυτό το λόγο εφαρμόζονται επιχειρησιακά σχέδια ανά Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση και Διεύθυνση Αστυνομίας της χώρας, τα οποία είναι προσαρμοσμένα στις εκάστοτε συνθήκες και ιδιαιτερότητες, για παράδειγμα γεωγραφικές ή πληθυσμιακές, της κάθε περιοχής. Επίσης, πραγματοποιούνται συστηματικά και εντατικά περιπολίες και έλεγχοι, σε όλη την επικράτεια, 24 ώρες το 24ωρο".

