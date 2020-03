Οικονομία

Χατζηδάκης στον ΑΝΤ1: δεν θα κοπεί το ρεύμα ούτε σε έναν πραγματικά αδύναμο

Τι είπε ο Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επάρκεια σε ρεύμα, φυσικό αέριο και υγρά καύσιμα. Τι θα γίνει με τους μπαταχτσήδες. Τι διευκρίνισε για την μονάδα της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα.

Καλεσμένος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου ήταν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο Κωστής Χατζηδάκης διευκρίνισε ότι η Μονάδα 5 της ΔΕΗ στην Πτολεμαϊδα δεν αφορά την παραγωγή ρεύματος, καθώς πρόκειται για εργοτάξιο κατασκευής της εν λόγω μονάδας.

Ο Υ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είπε ότι υπάρχει δέσμευση για την διαρκή τροφοδοσία της αγοράς σε ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο και υγρά καύσιμα.

Αναφερόμενος στις μεγάλες ουρές για την πληρωμή λογαριασμών όπως πχ. της ΔΕΗ, ο κ. Χατζηδάκης είπε υποχρεώνονται όλες οι εταιρείες παροχής ενέργειας να ανταποκρίνονται άμεσα στα αιτήματα πελατών τους για ηλεκτρονική τακτοποίηση των λογαριασμών τους.

Όπως είπε, αναφορικά με την διακοπή ρεύματος για οφειλές σε πάροχους ενέργειας, ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι «στους πονηρούληδες», σε όσους έχουν και δεν πληρώνουν, το ρεύμα θα κόβεται εφόσον δεν πληρώνουν, λέγοντας ότι οι εταιρείες μπορούν να κάνουν τις σχετικές διασταυρώσεις και να τους εντοπίσουν.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η Κυβέρνηση δεσμεύεται να μην κοπεί το ρεύμα ούτε σε έναν πολίτη που, δεδομένης και της κρίσης με τον κορονοϊό, δυσκολεύεται να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του.