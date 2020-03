Κόσμος

Κορονοϊός: 837 νεκροί μέσα σε 24 ώρες στην Ιταλία

Τραγωδία δίχως τέλος στην Ιταλία. Ο αριθμός των νεκρών παραμένει πολύ υψηλός, παρά το γεγονός ότι ο ρυθμός μετάδοσης του ιού είναι χαμηλότερος από την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο συνολικός αριθμός των περιστατικών κορονοϊού στην Ιταλία είναι 105.792. Οι νεκροί έφτασαν τους 12.428. Παράλληλα, 15.729 άνθρωποι έχουν ιαθεί.

Χθες, το σύνολο κρουσμάτων του κορονοϊού ήταν 101.739 και είχαν χάσει την ζωή τους 11.591 άνθρωποι, ενώ 14.620 είχαν θεραπευθεί.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, δηλαδή, έχασαν την ζωή τους 837 ασθενείς και καταγράφηκαν 4.053 νέα κρούσματα. 1.109 ασθενείς έγιναν αρνητικοί στον ιό.

4.023 ασθενείς βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και, συνολικά, 28.192 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 45.420 έχει αποφασιστεί ο κατ΄οίκον περιορισμός.

Στην Λομβαρδία, τα συνολικά περιστατικά είναι 43.208 και οι νεκροί 7.199 . Στην Εμίλια Ρομάνια τα κρούσματα είναι 14.074 με τους νεκρούς να έχουν φτάσει τους 1.644. Στην περιφέρεια Βένετο, οι θετικοί στον ιό είναι 9.155, με 477 νεκρούς.

Σε σχέση με το προηγούμενο εικοσιτετράωρο ο ρυθμός μετάδοσης του ιού συνεχίζει να είναι χαμηλότερος από την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά ο αριθμός των νεκρών παραμένει πολύ υψηλός. Σύμφωνα με το Ανώτατο Ινστιτούτο Υγείας της χώρας, ο ιός έχει αγγίξει το υψηλότερο σημείο διάδοσής του και αναμένεται, μετά από κάποιες ημέρες, να αρχίσει η καθοδική πορεία. Υπό τον όρο, όμως, ότι όλοι θα σεβαστούν τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί από την κυβέρνηση.