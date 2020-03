Υγεία - Περιβάλλον

Σύψας στον ΑΝΤ1: ο κορονοϊός δεν συγχχωρεί κανένα λάθος – Κρίσιμος ο Απρίλιος (βίντεο)

Ο Καθ. Λοιμωξιολογίας του ΕΚΠΑ αναφέρεται στην χλωροκίνη και την αποτελεσματικότητα της, ενώ τονίζει ότι το μόνο «φάρμακο» κατά της εξάπλωσης της νόσου είναι η απομόνωση.