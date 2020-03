Κοινωνία

Κορονοϊός: Θρίλερ με κρουαζιερόπλοιο αρόδου στον Πειραιά

Δεκάδες κρούσματα θετικά στον ιό εντοπίστηκαν στο πλοίο, που παραμένει αρόδου.

Είκοσι κρούσματα κορονοϊού εντοπίστηκαν πάνω στο ε/γ-ο/γ «Ελευθέριος Βενιζέλος», το οποίο βρίσκεται αρόδου, δηλαδή στο αγκυροβόλιο του λιμανιού του Πειραιά, από τις 21 Mαρτίου.

Στο πλοίο δεν επιτρέπεται να δέσει γιατί προέρχεται από ταξίδια μεταξύ της Καντίθ της Ισπανίας και λιμανιών της Τουρκίας. Είναι ελληνικών συμφερόντων αλλά τον τελευταίο μήνα έχει ναυλωθεί από Τούρκους επιχειρηματίες.

Το πλοίο μετέφερε και Τούρκους τεχνίτες από την Τουρκία στο Καντίθ προκειμένου να συμμετάσχουν σε εργασίες ανακατασκευής κρουαζιερόπλοιου της Royal Caribbean. Όμως λόγω πανδημίας οι εργασίες δεν ξεκίνησαν και το πλοίο πήρε τη ρότα της επιστροφής. Στην Τουρκία, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν το άφησαν να δέσει και αποφασίστηκε να πλεύσει προς Πειραιά. Όμως οι Λιμενικές αρχές του απαγόρευσαν να δέσει στο λιμάνι.

Αρχικά, στο πλοίο εκδηλώθηκε κρούσμα κορονοϊού σε 72χρονο ναυτικό ελβετικής εθνικότητας που εργαζόταν στο πλοίο και στη συνέχεια σε δύο ακόμη αλλοδαπούς ναυτικούς. Όλοι τέθηκαν σε καραντίνα. Στο πλοίο μετέβη κλιμάκιο του ΕΟΔΥ για να κάνει ιατρικό τεστ σε όλο το πλήρωμα.?

Έχουν ληφθεί μέτρα για τις συνθήκες διαμονής όλου του πληρώματος και των επιβατών (σύνολο 383 άτομα) διαφόρων εθνικοτήτων μεταξύ των οποίων και 36 Ελλήνων.

Από τους 383 επιβαίνοντες 13 διαφορετικών εθνικοτήτων, οι 36 είναι Έλληνες και 150 Τούρκοι, 82 Ουκρανοί, 83 Ινδονήσιοι, όπως επίσης από Βουλγαρία, Καζακστάν κ.λπ.