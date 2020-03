Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Παπαευαγγέλου στον ΑΝΤ1: χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για τα παιδιά (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η Καθ. Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και Δ/ντρια Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Αττικόν» τονίζει ότι η επιδημία δεν κάνει διακρίσεις.