Πολιτισμός

Χειρουργικές μάσκες από τους ενδυματολόγους και εθελοντικές αιμοδοσίες από το Εθνικό Θέατρο (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Διοίκηση, καλλιτέχνες και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι του Θεάτρου συμβάλλουν με κάθε τρόπο για να καλύψουν τρέχουσες ανάγκες λόγω του κορονοϊού.​